Ветлицкую в новом образе приняли за Шэрон Стоун

Москва, 19 ноября. Звезда 90-х Наталья Ветлицкая готовится вернуться на российскую сцену. Интерес фанатов подогрел стилист артистки Вадим Галаганов, опубликовавший снимок певицы в новом образе.

Этой осенью стало известно, что известная исполнительница, актриса, композитор и танцовщица вскоре вернется к творческой деятельности. У нее уже запланированы выступления на следующий год, а также участие в ток-шоу. Фото Ветлицкой, как ожидается, украсит обложку популярного глянцевого издания.

Стилист артистки решил порадовать фанатов небольшим инсайдом. Он показал снимок с новой фотосессии, на котором Ветлицкая предстала в совершенно непривычном образе.

«Она вернулась», — подписал Галаганов фотографию.

Фанаты не сразу узнали любимую исполнительницу с новой прической и в леопардовом манто. Многие признались, что приняли российскую звезду за номинантку на премию «Оскар» Шэрон Стоун. Поклонники пошутили, что Ветлицкая, сменившая имидж, стала копией голливудской актрисы.

«Женщина-мечта», — восхитилась mariaortegastylist.

Напомним, певица с 2004 года жила в Испании. Такое решение она приняла после рождения дочери. Исполнительница перебралась на постоянное место жительства в поместье в городке Дения в 2008 году. Там она занялась риэлторской деятельностью, реставрацией мебели и дизайном.

Дочь Ульяна родилась в четвертом браке исполнительницы. Избранником артистки стал тренер по йоге, которую Ветлицкая практикует с 1998 года.

Ранее неожиданной сменой имиджа поразила поклонников известная балерина Анастасия Волочкова. Танцовщица не только кардинально сменила прическу, но и стала выбирать подчеркивающие фигуру строгие наряды.