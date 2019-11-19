Симферополь, 19 ноября. Специалисты Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского установили положительное воздействие микробных препаратов на качество зерна озимой пшеницы в почвенно-климатических условиях Крыма.

Крымские ученые выяснили, как микробные препараты повышают качество зерна. По их словам, сегодня микробные препараты, особенно на основе фосфатмобилизующей бактерии, используются для увеличения продуктивности растениеводства и улучшения качества зерна. Ученые провели исследование, чтобы узнать, как микробные препараты Polymyxobacterin и Albobacterin влияют на качество семян озимой пшеницы.

По данным РИА Новости, анализ результатов эксперимента показал, что применение микробных препаратов улучшает состояние зерна. Так, количество белка в зерне выросло до 13,8%, глютена — до 31,7%.

Ранее сообщалось, что зерна просветят на рентгене с цифровой системой визуализации изображения, чтобы определить, какие из них непригодны для земледелия. Отмечается, что брак в семенах благодаря этому можно будет найти мгновенно без нанесения вреда исследуемому материалу.

Как писала газета «Известия», по словам заведующего кафедрой электронных приборов и устройств «ЛЭТИ» Николая Потрахова, так как «эталонное зерно становится штучным товаром», нужно применение новых эффективных инструментальных автоматизированных методов оценки качества семян. Специалист уточнил, что метод позволяет быстро получить больше информации о жизнеспособности зерен.

Ранее в Минсельхозе РФ рассказали об урожае зерновых. Валовой сбор зерна составит порядка 106 миллионов тонн. Он также добавил, что в 2018 аграрии столкнулись с неблагоприятными погодными условиями, в результате чего в 25 регионах России фермеры понесли убытки на сумму более 10 миллиардов рублей.