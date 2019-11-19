Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Крымские ученые выяснили, как микробные препараты повышают качество зерна

41
0 Оставить комментарий

Крымские ученые выяснили, как микробные препараты повышают качество зерна

Симферополь, 19 ноября. Специалисты Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского установили положительное воздействие микробных препаратов на качество зерна озимой пшеницы в почвенно-климатических условиях Крыма.

Крымские ученые выяснили, как микробные препараты повышают качество зерна. По их словам, сегодня микробные препараты, особенно на основе фосфатмобилизующей бактерии, используются для увеличения продуктивности растениеводства и улучшения качества зерна. Ученые провели исследование, чтобы узнать, как микробные препараты Polymyxobacterin и Albobacterin влияют на качество семян озимой пшеницы.

По данным РИА Новости, анализ результатов эксперимента показал, что применение микробных препаратов улучшает состояние зерна. Так, количество белка в зерне выросло до 13,8%, глютена — до 31,7%. 

Крымские ученые выяснили, как микробные препараты повышают качество зерна

Ранее сообщалось, что зерна просветят на рентгене с цифровой системой визуализации изображения, чтобы определить, какие из них непригодны для земледелия. Отмечается, что брак в семенах благодаря этому можно будет найти мгновенно без нанесения вреда исследуемому материалу.

Как писала газета «Известия», по словам заведующего кафедрой электронных приборов и устройств «ЛЭТИ» Николая Потрахова, так как «эталонное зерно становится штучным товаром», нужно применение новых эффективных инструментальных автоматизированных методов оценки качества семян. Специалист уточнил, что метод позволяет быстро получить больше информации о жизнеспособности зерен.

Ранее в Минсельхозе РФ рассказали об урожае зерновых. Валовой сбор зерна составит порядка 106 миллионов тонн. Он также добавил, что в 2018 аграрии столкнулись с неблагоприятными погодными условиями, в результате чего в 25 регионах России фермеры понесли убытки на сумму более 10 миллиардов рублей.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров