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Forbes составил рейтинг лучших работодателей в России

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Forbes составил рейтинг лучших работодателей в России

Москва, 19 ноября. Журнал Forbes составил рейтинг лучший работодателей России.

Всего в список вошли 50 компаний. Эксперты внесли их в рейтинг исходя из двух критериев: что от организации получают ее сотрудники и что фирма дает обществу.

Первое место досталось горно-металлургической компании «Норильский никель». Второе место получила золотодобывающая компания «Полюс». Тройку лидеров замкнул «Газпромбанк».

На четвертой строчке расположилась крупнейшая компания сферы информационных технологий России «Яндекс». В топ-5 вошла также крупная горнорудная компания Polymetal.

Forbes составил рейтинг лучших работодателей в России

Шестое метро у ВТБ, а седьмое — у алмазодобывающей компании «Алроса». Сбербанк России расположился на восьмой строчке рейтинга Forbes. Девятое место было предоставлено группе компаний «Газпром». Десятку лидеров замыкает один из крупнейших независимых производителей природного газа в стране «Новатэк».

В сентябре этого года стало известно, что американский рэпер Канье Уэст занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых хип-хоп исполнителей мира по версии Forbes. Доход артиста за год превысил 150 миллионов долларов.

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