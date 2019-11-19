Россия увеличила вложения в американские госбумаги до 10 млрд долларов

Вашингтон, 19 ноября. Россия увеличила вложения в государственные бумаги США до 10,075 миллиарда долларов в сентябре 2019 года. Об этом сообщили в американском Минфине.

В министерстве уточнили, что свыше трех миллиардов долларов РФ вложила в долгосрочные облигации и чуть более семи миллиардов — в краткосрочные.

Весной прошлого года Россия начала резко уменьшать вложения в госдолг США. Так, в апреле 2018 года они сократились с 96 до 48,7 миллиарда долларов, а к маю цифра снизилась до 14,9 миллиарда. В конце лета 2019 года Россия впервые с февраля увеличила вложения в государственные бумаги США до 9,3 миллиарда долларов.

На данный момент крупнейшим держателем американских государственных бумаг остается Япония — вложения этой страны составляют 1,14 триллиона долларов. На втором месте находится Китай с вложениями в госдолг США на сумму 1,1 триллиона долларов. Отметим, что к концу октября текущего года госдолг Соединенных Штатов побил новый рекорд, превысив 23 триллиона долларов, передает «Взгляд.ру».

Ранее министр экономики РФ Максим Орешкин заявил, что Россия намерена свести к минимуму зависимость от американской валюты. По его словам, Москва задумывается об использовании рубля для глобальных транзакций, пишет «Газета.ру».