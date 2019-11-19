Беспорядки в Ливане взрывают Ближний Восток в интересах США. Колонка Евгения Беня

Протесты в Ливане, в которых уже приняла участие едва ли не половина населения страны, продолжаются более месяца и носят социальный характер. Пока они не переросли в межрелигиозный конфликт из-за того, что заинтересованные внешние силы на сей раз не спешат идти на прямое вмешательство во внутриливанскую ситуацию.

Иран еще надеется, что шиитская организация «Хезболла», с весны прошлого года имеющая парламентское большинство, все-таки сумеет не выпустить политические расклады в Ливане из-под своего влияния. Израиль, в условиях кризиса власти и после новых внеочередных выборов в Кнессет, с учетом опыта войны 2006 года, избегает военного противостояния с «Хезболлой». Саудовская Аравия и ОАЭ на сегодняшний день не видят, что суннитские силы имеют достаточно воли для готовности развернуть ситуацию в Ливане в свою пользу.

Что же касается США, все еще пожинающих плоды своего военного вмешательства в Ирак и Ливию, то до поры — до времени, по мере приближения президентских выборов, американский лидер Дональд Трамп вряд ли решится на прямое участие в ливанских событиях, чреватое широкомасштабной войной.

Исторический экскурс

С 1943 года пост президента Ливанской Республики может занимать только христианин-маронит, пост премьер-министра — суннит, должность председателя парламента отведена для шиита, а заместителями спикера парламента и премьер-министра назначаются представители православного вероисповедания.

В мае 1958 года в Ливане началась в гражданская война между христианами и мусульманами, а президент Камиль Шамун обратился за военной помощью к США, и американские войска находились в стране с июля по октябрь.

В 1975 году в Ливане разразилась вторая гражданская война между право-христианскими и лево-мусульманскими силами, продолжавшаяся 15 лет и унесшая жизни более 150 тысяч человек. Кровопролитие прекратилось в 1990 году подписанием Таифских соглашений.

В 1976 году по просьбе правительства в Ливан вошли сирийские войска. Сирийское присутствие продолжалось три десятилетия.

В 1978 году войска в Ливан ввел Израиль. Это произошло после захвата двух автобусов с заложниками, когда погибло 36 и ранили свыше 70 израильских граждан. В 1982 году Израилем были проведены массированные бомбардировки по позициям Организации освобождения Палестины в Ливане, а силы ЦАХАЛ вторглись на территорию южного Ливана, где оставались вплоть до 2000 года. В 2006 году вслед за убийством экс-премьера страны Рафика Харири произошел затяжной кровопролитный конфликт между ливанским проиранским движением «Хезболла» и Израилем, обернувшийся ухудшением отношения к Государству Израиль у значительной части ливанских христиан, в прошлом выражавших понимание действий ЦАХАЛ.

В 2011 году в Ливане возникло противостояние крупнейших парламентских фракций, а 2015 год был отмечен политическим кризисом, в ходе которого парламент до 2016 года не мог избрать президента.

Сейчас волнения носят социальный характер

На днях бывший министр финансов Ливана Мохаммад Саади, как передало агентство Reuters, снял свою кандидатуру на пост премьер-министра страны и выразил надежду, что на эту должность вернется подавший в отставку Саад Харири (представитель влиятельного суннитского клана, сын Рафика Харири). Выдвижению кандидатуры Сафади предшествовали недели массовых протестов. На фоне протестов премьер-министр Ливана Саад Харири официально передал президенту страны Мишелю Ауну прошение об отставке правительства.

Сафади снял свою кандидатуру, посчитав, что будет сложно сформировать «гармоничный» кабинет министров, поддерживаемый всеми политическими силами в стране. Сафади заявил, что надеется увидеть на посту премьера Саада Харири, подавшего в отставку.

В Ливане участники гражданских движений с 17 октября на протяжении двух недель блокировали основные трассы по всей стране. Несколько недель не работали банки, госучреждения, университеты и школы.

Поводом для протестов стал новый налог на использование WhatsApp: местные телефонные компании пролоббировали закон, вводивший за его использование абонентскую плату, равную шести долларам в месяц. Также власти собирались поднять налоги на табачную продукцию. Правительство анонсировало намерение увеличить НДС до 15% — под предлогом борьбы с дефицитом бюджета.

Впервые за многие годы на данном этапе в массовых социальных протестах одновременно участвуют христиане-марониты, сунниты, шииты, друзы, армяне, палестинские беженцы и православные. На сегодня почти 60% населения Ливана исповедуют ислам, и 39% — христианство.

Правительство быстро среагировало, отменив налог на WhatsApp, демонстративно снизив зарплаты чиновникам и выделив большую сумму для социальной поддержки бедных, но протесты все равно ширились, и Саад Харири вскоре подал в отставку, однако и это не остановило протестующих.

Конечно, волнения имеют очевидные социальные причины. Ослабленная многолетней войной страна, в которую хлынули беженцы из Сирии, находится в глубоком экономическом кризисе, а сформированная по клановому принципу власть не стремилась разрешить болезненные проблемы, которые сильнее всего чувствует на себе страдающая от безработицы молодежь.

Тем не менее, трудно отрицать, что нынешние волнения на руку США, Израилю, Саудовской Аравии и ОАЭ, желающим оттеснить от власти в Бейруте проиранское движение «Хезболла». И все это в перспективе может грозить Ливану новой гражданской войной с иностранным участием. Той войной, которая чревата перерасти в кровопролитный широкомасштабный международный конфликт с использованием оружия массового поражения.

Иран за влияние «Хезболлы»

В ходе ливанских протестов Бейрут по неофициальным данным, как рассказала «Независимая газета», посетил иранский генерал Касем Сулеймани, который курирует военные компании Ирана за рубежом. Визит Сулеймани может говорить об опасениях Ирана за судьбу движения «Хезболла».

Арабская газета Al-Jarida сообщала о том, что волнения в Ливане обсуждались на экстренном заседании Высшего совета по национальной безопасности Ирана с участием представителей оборонного ведомства, Корпуса стражей исламской революции и некоторых представителей самой «Хезболлы». Иранские власти финансируют шиитские вооруженные группировки, но не занимаются решением социально-экономических проблем в странах, где распространяют свое влияние.

Между тем генсек «Хезболлы» Хасан Насралла, выступая с телеобращением, призвал сохранить целостность правительства, которое включает в себя несколько представителей «Хезболлы», и отметил, что формирование нового кабмина потребует много времени, которое целесообразнее потратить на реформы.

Израиль против «Хезболлы»

В конце прошлого года Израиль оповестил о проведении операции «Северный щит». Перед ЦАХАЛ была поставлена задача найти в своих приграничных северных районах и уничтожить не активированные транс-тоннели ливанского движения «Хезболла», предназначенные для тайной переброски боевиков на территорию Израиля.

Операция началась через несколько часов после переговоров премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с госсекретарем США Майком Помпео в Брюсселе, специально посвященных сдерживанию «агрессии Ирана в регионе».

В Израиле хорошо помнят, что «Хезболла» — куда более серьезный противник, чем палестинский «Хамас», помнят Вторую ливанскую войну (2006), которая оказалась самой тяжелой и опасной для Израиля за последние 45 лет и длилась 34 дня. ЦАХАЛ потерял тогда убитыми 121 человека, 400 солдат были ранены. Десять военных вертолетов были выведены из строя, повреждены от 60 до 150 единиц бронетехники (в том числе до 30 танков). В результате ракетных обстрелов севера Израиля погибли 44 израильтянина. Около двух тысяч человек получили ранения, 300 тысяч временно эвакуировались из Северного округа.

СА и ОАЭ нужна нестабильность в Ливане

В какой-то степени суннитские нефтяные монархии Саудовская Аравия и ОАЭ, находящиеся в конфронтации с Ираном, внесли свою лепту в зарождение нынешнего протестного движения в Ливане. За несколько недель до протестов Саад Харири посетил ОАЭ и безуспешно просил предоставить Ливану финансовую помощь. Деньги могли быть использованы для стабилизации экономической ситуации.

В 2016 году Саудовская Аравия отказалась выделить Ливану 3 млрд долларов в качестве военной помощи и 1 млрд долларов для нужд полиции под предлогом засилья «Хезболлы» в государственных делах.

«Лакомый плацдарм» для США

Протесты в Ливане отвечают интересам США, поскольку смена политического режима в этой стране могла бы повлиять на снижение влияния их геополитического противника Ирана на Ближнем Востоке.

Волнения ливанцев подкрепляют американские санкции против Ирана. Вашингтон неоднократно призывал Тегеран прекратить спонсировать шиитские вооруженные группировки, включая «Хезболлу». Несмотря на санкции, Тегеран не выполняет требования США.

В связи с этим ливанских протестующих теперь поддержал Майк Помпео и призвал сформировать в Ливане новое эффективное правительство, провести экономические реформы и побороть коррупцию. При этом трудно не увидеть в территории Ливана, граничащего с Сирией, «лакомый плацдарм» для попыток Вашингтона реанимировать свое военно-стратегическое господство на всем Ближнем Востоке.

МИД России надеется на урегулирование

Российская же сторона надеется на урегулирование ситуации в Ливане, как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Подтверждая нашу принципиальную позицию в поддержку суверенитета, единства и стабильности Ливанской республики, решение всех вопросов национальной повестки дня самими ливанцами в правовом поле через инклюзивный диалог, особо подчеркиваем недопустимость любых форм внешнего вмешательства в ливанские дела будь то информационное, логистическое, финансовое и какое-либо еще», — разъяснила дипломат.

Позиция России как раз ориентирована на то, чтобы в тлеющая пороховая бочка ливанских проблем в дальнейшем из-за вмешательства внешних сил не произвела сокрушительный взрыв, несущий реальную угрозу не только ближневосточной, но и всей мировой безопасности.