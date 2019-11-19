Подписчики раскритиковали Сябитову за призыв идти в свахи

Москва, 19 ноября. Пользователи Сети раскритиковали призыв телеведущей Розы Сябитовой обучиться в «Школе первой свахи». Соответствующий пост она опубликовала в Instagram.

В сообщении соведущая шоу «Давай поженимся» рассказала о возобновлении работы организации.

«Свадьба + деньги = сваха. Приглашаю освоить новую, финансово успешную профессию!» — написала Сябитова.

Однако подписчики скептически восприняли предложение телеведущей идти в свахи.

«Программа будет по ТВ? Просто бред какой-то!!! А больше денег нигде и никак заработать не можете?» — возмутилась larapozitiv.

«Роза, чему вы можете научить?» — задалась вопросом svetlana3202.

«Сначала надо свою жизнь наладить, замуж выйти, не развестись, а потом других учить! Только деньги брать и умеют», — отреагировала karnaukhovazhanna.

«Дуры пойдут», — констатировала olia74borovikova.

При этом нашлись и те, кто похвалил Сябитову за инициативу и отметил важность выбранной ею профессии, поскольку «молодежи сейчас знакомиться негде».

«Сваха — что психолог. Этому научиться нельзя. С этим рождаются», — тем не менее заметили подписчики.

Напомним, собственное агентство знакомств Сябитова открыла еще в 1995 году. С 2007 года стала принимать участие в различных телешоу в качестве автора программ и ведущей. В 2008 году ей предложили появляться в шоу «Давай поженимся» в качестве профессиональной свахи.

Сябитова дважды была замужем. Первый ее брак с Михаилом Сябитовым продлился с 1983 года по 1993 год. На свет родились две детей. Супруг телеведущей скончался от инфаркта.

В 2008 году на съемках передачи «Давай поженимся» сваха познакомилась с одним из участников шоу Юрием Андреевым, который вскоре стал ее вторым мужем. Однако брак распался через три года. Продюсер, по словам Сябитовой, регулярно ее избивал.

Телеведущая не так давно рассказала, что ее бывший избранник женился во второй раз. В связи с этим она подвергла критике россиянок, заявив, что в стране живет «много дур».