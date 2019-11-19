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Определился первый соперник сборной России на групповом этапе Евро-2020

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Определился первый соперник сборной России на групповом этапе Евро-2020

Москва, 19 ноября. Сборная России по футболу узнала первого соперника по групповому этапу чемпионата Европы 2020 года. В одной группе с подопечными Станислава Черчесова точно сыграют датчане.

В матче 10-го тура квалификации Дания сыграла вничью с Ирландией (1:1). В результате датчане в своей группе заняли вторую строчку с 16 очками. Скорее всего, в эту же группу попадет сборная Бельгии. Это произойдет в том случае, если немецкая сборная Йоахима Лева на своем поле в квалификации одолеет Северную Ирландию.

Ранее сборная России крупно проиграла бельгийцам (1:4) в рамках квалификации на Евро. Во вторник, 19 ноября, россияне сыграют с командой Сан-Марино.

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