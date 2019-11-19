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Малышева рассказала об опасности вкалывания масла в мышцы

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Малышева рассказала об опасности вкалывания масла в мышцыМосква, 19 ноября. Врач и ведущая программы о здоровье «Жить здорово» Елена Малышева рассказала об опасных последствиях вкалывания синтола и вазелина.

По ее словам, подобные «процедуры» нанесут организму исключительно вред.

«Если введением жидких масел занимаются врачи, то это профессиональные преступления. Не делайте этого. Но, как правило, это делают непрофессионалы в подпольных условиях. Или сами люди. Остановитесь! Красоты не будет. Будут долгие операции», — написала она в своем Instagram.

Ведущая обратила внимание на эти уколы, комментируя операцию блогера Кирилла Терешина, известного под псевдонимом «Руки-базуки». Недавно медикам пришлось удалять из его рук вазелин, который мужчина вкалывал себе самостоятельно, чтобы искусственно увеличить объем бицепсов.

Малышева рассказала об опасности вкалывания масла в мышцыКроме того, Малышева поделилась, что для нее стало «страшным открытием» огромное количество женщин, вкалывающих себе масло для увеличения груди или ягодиц. Ведущая отметила, таких представительниц прекрасного пола настолько много, что в Первом московском медицинском университете имени Сеченова создали специальный отдел для спасения их от последующих проблем со здоровьем.

Она подчеркнула, что в конечном итогде, чтобы сохранить жизнь жертвам подобных «процедур», врачам приходится удалять грудь, ягодицы или пораженные инородным веществом мышцы.

Ранее ведущая программы «Жить здорово» назвала четыре бессмысленных медицинских анализа, которые фактически являются пустой тратой денег, а также рассказала о трех правилах здорового образа жизни.

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Источник: Instagram
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