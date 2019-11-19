Москва, 19 ноября. Российские путешественники рассказали, какие путевки дарят родным. Опрос провели специалисты туристического сервиса Aviasales.

В исследовании приняли участие 68 тысяч пользователей. Как оказалось, каждый пятый путешественник из России дарил путевку родным.

Почти половина респондентов (47%) заявили, что делают такие подарки для родителей. Чаще всего дети отправляют представителей старшего поколения на отдых в Сочи, Крым, Турцию и Египет.

Треть путешественников (30%) дарят путевки второй половине. Обычно такие подарки приурочены к годовщине свадьбы или другому важному дню в семье. Один из участников опроса отметил, что уже свозил супругу в Турцию, Чехию и на Мальдивы, теперь собирается с ней посетить Азербайджан.

15% российских туристов при этом признались, что дарят путешествия самим себе. Один из пользователей портала рассказал, как месяц отдыхал в Таиланде. Другая девушка вспомнила, как отправила себя на несколько недель на Бали, а в новогодние каникулы предпочла провести на Шри-Ланке.

Лишь 8% участников опроса отметили, что им приходилось за свой счет организовывать поездку для друзей. Некоторые россияне даже устраивали своеобразный сюрприз: вызывали друзьям такси в аэропорт, и те до последнего не знали, куда-то полетят в этот день.

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