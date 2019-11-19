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Более десяти военных кораблей РФ начали учения в Черном море

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Более десяти военных кораблей начали учения в Черном море

Москва, 19 ноября. Россия приступила к проведению учений в Черном море, в котором задействованы более десяти кораблей и авиация. Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота.

Отмечается, что корабли вышли в море из пунктов базирования Севастополь и Новороссийск для проведения совместных учений. Тренировки будут выполняться с ракетными и артиллерийскими стрельбами. Как уточнили в пресс-службе, в учениях принимают участие фрегат «Адмирал Эссен», малый ракетный корабль «Вышний Волочек», большой десантный корабль «Азов», морские тральщики «Турбинист», «Ковровец», а также суда вспомогательного флота.

Как пишет РИА Новости, экипажи военных судов отработают задания по тралению, ведению морского боя, а также поиску и уничтожению подводной лодки. Кроме того, им предстоит «обнаружить и нанести удар» по береговому командному пункту и отразить атаки средств воздушного нападения условного противника.

Более десяти военных кораблей начали учения в Черном море

Ранее стало известно, что Черноморский флот ВМФ России получит один патрульный корабль и два тральщика до конца 2019 года. 

«В стадии государственных испытаний находится патрульный корабль «Дмитрий Рогачев», и в ближайшее время он их заканчивает, будет организована процедура приема его в состав Черноморского флота», — говорилось в сообщении пресс-службы Черноморского флота.

В ведомстве также добавили, что в ближайшее время Черноморский флот получит два новых тральщика «Владимир Емельянов» и «Иван Антонов», которые ранее были спущены на воду. Кроме того, в 2019 году Черноморский флот получит несколько судов обеспечения. В общей сложности в 2019 году на вооружение ЧФ поступят шесть боевых кораблей, а также шесть вспомогательных судов.

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Источник: РИА Новости
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