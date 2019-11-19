Эксперты рассказали, как определить качество вина в домашних условиях

Москва, 19 ноября. Эксперты Роскачества рассказали, как в домашних условиях определить качество вина. Рекомендации размещены на официальном сайте организации.

Как отметили специалисты, обратить внимание в первую очередь необходимо на внешний вид, вкус и аромат алкогольного напитка. Насторожить должны хлопья или осадок, вино должно быть чистым и прозрачным, а также обладать естественным здоровым цветом с блеском.

По словам экспертов, если белое сухое вено не светло-соломенное или бледно-золотистое, а больше похоже по оттенку на осветленный яблочный сок, скорее всего, оно испортилось, окислилось.

Красное же вино, как указали в Роскачестве, может обладать широкой гаммой оттенков — от бледного гранатового до насыщенного рубиново-вишневого. Но такой напиток не может быть цвета вареной свеклы.

К «порокам» вина, свидетельствующим о его низком качестве и ошибках при производстве, относятся также «мышиный» тон, оттенок цветной капусты или лука, добавили в организации.

Эксперты предостерегли от покупок алкоголя через Интернет.

«Все, что привозит курьер домой, – это алкоголь сомнительного происхождения – не рискуйте», — говорится в сообщении.

Ранее сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) изобрели прибор, который позволяет быстро выявить синтетические красители в соках и винах. Ученые заверили, что процесс занимает не более одной минуты, включая подготовку образца. В основе метода лежит спектрофотометрия.

Тем временем виноделы рассказали в интервью Федеральному агентству новостей, как выбрать качественное игристое вино к новогодним праздникам.