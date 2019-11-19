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РЖД представили прототип нового плацкартного вагона

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РЖД представили прототип нового плацкартного вагона

Москва, 19 ноября. Дочерняя компания ОАО «Российские железные дороги» представила прототип нового плацкартного вагона. «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) презентовала макет в рамках выставки «Транспортная неделя», которая проходит в Москве.

В новом плацкартном вагоне появятся индивидуальные шторки для каждого пассажира. Кроме того, путешествующие на боковых полках смогут воспользоваться шкафчиками для личных вещей. Каждый пассажир, включая людей на верхних полках, получит индивидуальный столик. Для интерьера нового вагона выбрали светлые тона, а полки обили бежевой кожей.

Производителем модернизированного плацкартного вагона выступила компания «Трансмашхолдинг». Основной концепцией стало сочетание привычного плацкарта и индивидуального пространства. В вагоне по-прежнему смогут путешествовать 54 пассажира одновременно.

В пресс-службе ФПК уточнили, что представленный макет — это не конечный вариант вагона. Прототип является концепцией, которая может сменить традиционный плацкарт.

Ранее сообщалось, что в январе 2020 года планируют ввести новые классы вагонов: «бюджет», «эконом», «комфорт» и «бизнес». В ФПК рассказали, что в будущем от наименования «плацкарт» планируют отказаться, однако пока эта формулировка, как и «купе», действует, поскольку фигурирует в большом количестве нормативных документов.

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Источник: РИА Новости
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