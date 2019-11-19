Москва, 19 ноября. В бюджет Пенсионного фонда России на 2022 год заложены средства на выплату материнского капитала семьям, в которых второй ребенок родится до конца 2021 года, рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что в проекте бюджета Пенсионного фонда на 2022 год на предоставление материнского капитала были предусмотрены почти 300 миллиардов рублей. Действие программы заканчивается в 2021 году.

Стало известно, кто сможет получить материнский капитал в 2022 году. Как озвучили в фонде, по условиям программы деньги выдаются семьям, в которых второй ребенок родился до 2021 года, но распорядиться средствами родители могут и после этого срока. Как пишет РИА Новости, в 2022 году средства заложены на все те же направления, которые предусмотрены программой.

Напомним, материнский капитал увеличится до 466,6 тысячи рублей в 2020 году. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ.

Она уточнила, что с 1 января следующего года маткапитал проиндексируют на 3,8%. В бюджет Пенсионного фонда РФ уже заложили 325 миллиардов рублей на финансирование данных выплат. Сейчас размер материнского капитала в России составляет 453 тысячи рублей. Планируется, что каждый год эту выплату будет получать 1 миллион россиян.

Напомним, материнский капитал выплачивается семьям при рождении или усыновлении второго ребенка. Выплата действует в России с 2007 года. До 2016 года маткапитал ежегодно индексировался с учетом инфляции, однако затем повышение временно было приостановлено. Потратить материнский капитал можно на улучшение жилищных условий, образование детей или на формирование накопительной пенсии для женщин.

Отметим, что министерство труда РФ предложило сделать программу материнского капитала бессрочной. Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что программу поддержки семей с детьми хотят продлить до 2025 года, сообщают «Известия».