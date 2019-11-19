Россия выступает за нормализацию отношений с США, заявил посол РФ в Вашингтоне

Вашингтон, 19 ноября. Россия выступает за нормализацию отношений с США, поскольку восстановление диалога будет служить интересам мирового сообщества. Об этом завяил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Мы выступаем за восстановление и поддержание диалога с американской стороной — Белым домом, Госдепартаментом и другими правительственными институтами, конгрессом и экспертным сообществом. Мы уверены, что нормализация отношений России и США служит не только интересам наших стран, но и всех стран мирового сообщества», — сказал Антонов.

Представитель России уверен, что государства, будучи постоянными членами Совбеза ООН и крупнейшими ядерными державами, несут особую ответственность за решение международных проблем.

По мнению Антонова, для успешного разрешения целого ряда вопросов международной повестки необходим конструктивный диалог между Москвой и Вашингтоном. В их числе — борьба с глобальным терроризмом, нераспространение оружия массового уничтожения, исследование космоса, решение региональных конфликтов, вопросы стратегической стабильности, а также развитие экономических и культурных связей.

Ранее президент России Владимир Путин говорил о том, что успех переговоров между двумя государствами возможен, если обе стороны будут откровенно обсуждать друг с другом ключевые вопросы двусторонних отношений.

В ноябре Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса, проведенного среди россиян, об отношениях США и РФ. Подавляющее большинство российских граждан охарактеризовали отношения отношения двух стран как негативные. Аналогичными результаты опроса были и в 2018 году.