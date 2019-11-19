Эксперт предрек энергетический кризис Украине без сохранения транзита газа из России

Украина может не надеяться на долгосрочный контракт транзита газа с большими объемами, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Предложение «Газпрома», сделанное «Нафтогазу» о продлении транзитного контракта или заключении нового на срок один год при взаимном отказе от претензий, является «неприемлемым», заявил глава Минэнерго Украины Алексей Оржель.

«В понедельник мы получаем предложение от «Газпрома». Давайте будем откровенны. Предложение, которое сейчас получено, — неприемлемо для Украины, учитывая то, что надо отказаться от арбитражей и подписать договор только на один год пользования нашей газотранспортной системой», — сказал Оржель.

Он подчеркнул, обеим сторонам необходимо искать компромисс в вопросе продления или заключения нового контракта. При этом Оржель выразил надежду, что «Газпром» придерживается такого же мнения.

По словам Игоря Юшкова, Минэнерго Украины стремится получить долгосрочный контакт на транзит газа, чтобы решить вопрос с газоснабжением в стране.

«В меньшей степени их волнует выплата штрафов, т. к. Минэнерго занимает более адекватную позицию на Украине, чем «Нафтогаз». Последний исходит из того, что необходимо сорвать транзит российского газа по нескольким причинам. Они хотят, чтобы американцы присылали свой СПГ, а также поднять цены на газ на внутреннем рынке, чтобы больше зарабатывать», — заявил Юшков в беседе с Федеральным агентством новостей.

Интересы Минэнерго в газовом вопросе не совпадают с интересами «Нафтогаза», поясняет эксперт. По его словам, Минэнерго будет стремиться сохранить транзит.

«Наличие транзита гарантирует сохранение схемы реверсных поставок. Сейчас Украина закупает газ по реверсу, но фактически они отбирают газ из транзитной трубы, а с европейцами проводят взаимозачет. А если не будет транзита, то не будет реверсных поставок. Украине придется искать где-то газ в Европе. Однако в разгар отопительного сезона сделать это будет очень тяжело. Поэтому Украина становится на грани энергетического кризиса», — объяснил собеседник ФАН.

Кроме того, украинское министерство несет ответственность за объемы потребления и цены на газ в стране, подчеркивает эксперт.

«Они исходят из того, что якобы можно сохранить транзит в тех объемах, в которых он идет сейчас, 80–90 млрд кубов газа. Таких объемов транзита газа через Украину не будет уже никогда, т. к. с 1 января запускается первая нитка «Турецкого потока». Весной будет готова вторая ветка этого газопровода. К лету будет готов «Северный поток – 2». Таким образом, Украине нужно бороться не за те объемы, которые сейчас идут, а за 10–15 млрд кубов газа. А долгосрочного контракта на большие объемы газа Украине ждать не надо. Они надеются, что это будет. В этом вся их проблема», — добавил собеседник ФАН.

«Газпром» ранее направил обращение к «Нафтогазу» с предложением продлить действующий контракт или заключить новый. Условием для заключения подобного договора должен был стать взаимный отказ от претензий, включая отмену решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на «Газпром» штрафа за якобы имевшее место «нарушение экономической конкуренции» и отзыв ходатайства «Нафтогаза» об инициировании Еврокомиссией расследования против российской компании.

Напомним, ранее Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов за недопоставку объемов газа по транзиту. При определении этой суммы учитывался долг украинской корпорации перед «Газпромом. Российская компания намерена обжаловать данное решение, но «Нафтогаз» не хочет ждать рассмотрения апелляции, поэтому украинская компания «охотится» на активы «Газпрома», находящиеся в юрисдикции других стран. Отметим, что «Нафтогаз» потерял 1,6 миллиарда долларов на судебной тяжбе с российской компанией.