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Новости Сирии

Взрывы прогремели в районе аэропорта в Дамаске

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Взрывы прогремели в районе аэропорта в Дамаске

Дамаск, 19 ноября. Взрывы прогремели в районе международного аэропорта в Дамаске. Об этом сообщило государственное телевидение Сирии.

По данным журналистов, взрывы были весьма мощные. Другой информации о произошедшем не приводится. Отсутствуют данные о причинах и характере взрывов.

Как уточнили СМИ, Израиль свою причастность к нанесению удара отверг.

Вооруженный конфликт на территории Сирии длится с 2011 года. Как отмечал Кремль, и в Израиле обстановка весьма напряжена. 

За минувшие годы Израиль неоднократно наносил удары в окрестностях Дамаска. К примеру, 12 января огонь был открыт по складам в районе Аль-Кисве, а 21 января был нанесен массированный удар по иранским целям к югу от Дамаска.

Недавно ПВО Сирии перехватила воздушную цель в окрестностях Дамаска. Практически сразу СМИ сообщили о мощном взрыве, прогремевшем в жилом районе Меззех, близ одноименного аэропорта. Армия обороны Израиля никак не комментирует произошедшее.

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Источник: Reuters
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