Военные РФ увеличивают число пунктов распределения гумпомощи в Сирии

Дамаск, 19 ноября. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) увеличивают число пунктов распределения гуманитарной помощи на севере и востоке Сирийской Арабской Республики.

Отмечается, что гуманитарная помощь доставляется на север и восток САР не только по земле, но и по воздуху — с помощью российских транспортников. Это помогло работникам ЦПВС оперативно наладить работу гуманитарной миссии в регионе, который де-факто находится на грани гуманитарной катастрофы. В общей сложности в этой части региона организовано три новых пункта для доставки и выдачи гуманитарных грузов, передает РИА Новости.

«На территорию населенного пункта Камышлы военно-транспортной авиацией прибыл гуманитарный груз в количестве 15 тонн. Данный гуманитарный груз предназначен для проведения гуманитарных акций на территории северо-восточной части САР», — уточнил офицер ЦПВС.

Напомним, на переговорах 22 октября в Сочи президент Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин подписали меморандум о взаимопонимании, состоящий из 10 пунктов. В одном из них указывается, что турецкая армия совместно с российской военной полицией будут патрулировать северо-восточные территории Сирии, а также координировать отвод курдских бандформирований из зоны безопасности. Позже турецкий президент предупредил, что Анкара начнет новую военную операцию, если курды не выполнят свои обязательства. По результатам шестичасовой встречи двух лидеров министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о прекращении военной операции Анкары в Сирии.