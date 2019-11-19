Москва, 19 ноября. Длительные полеты в космосе могут представлять смертельную угрозу для здоровья астронавтов, считают ученые. Международная группа ученых провела исследования астронавтов, в ходе которого в левой внутренней яремной вене 11 из них был выявлен обратный ток крови.

Стало известно о смертельной опасности длительных полетов в космосе. Как пишет издание JAMA Network Open, это один из двух крупнейших сосудов, кровь по нему вытекает из мозга в сторону сердца. Как уточнили специалисты, основной причиной этого является то, что на Международной космической станции нет гравитации.

Ученые выяснили, что смещение внутренних органов приводит к сдавливанию вены, что и заставляет кровь частично двигаться в обратном направлении. У одного из исследуемых в крови нашли сгусток. Как считают эксперты, это крайне опасно, так как тромб может переместиться в легкие и привести к летальному исходу.

Астронавту удалось предотвратить это благодаря приему препаратов для разжижения крови.

Ранее сообщалось, что планирующая предоставлять услуги космического туризма с 2025 года компания «КосмоКурс» не будет проводить перед суборбитальным полетом длительные тренировки. Об этом заявил генеральный директор организации Павел Пушкин.

Глава «КосмоКурса» сообщил, что будущие космические туристы будут проходить медицинский отбор. К полету не допустят людей с противопоказаниями, список которых похож на противопоказания против полетов на самолетах.

Согласно предложенной компанией программе, турист за 15 минут совершит полет на высоту 200 км. В невесомости он проведет пять минут, пока будет подниматься с 60 до 200 километров и опускаться обратно.

В конце минувшего года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пообещал, что спустя полтора года космонавты смогут добираться до МКС быстрее, чем самолет долетает из Москвы в Брюссель, сообщает Газета.ru. Он отметил, что это станет возможным, когда будет выполнен запуск по двухвитковой сверхкороткой схеме грузового корабля.