Севастопольскому университету предложили готовить подводных археологов для Сирии

Севастополь, 19 ноября. Севастопольский государственный университет (СевГУ) получил предложение от властей Сирии подготовить специалистов по подводной археологии для этой страны. Об этом сообщил ректор вуза Владимир Нечаев.

«Сирийская сторона направит в СевГУ студентов для формирования собственной школы подводной археологии. Долгосрочное сотрудничество охватывает пятилетний период и связано с созданием научно-методологических основ формирования сирийских структур, специализирующихся на охране и изучении сирийского морского наследия», — рассказал он.

По словам Нечаева, сейчас экспедиция учебного заведения изучает дно Средиземного моря около побережья Сирии. СевГУ заключил соглашение с дирекцией древностей и музеев министерства культуры САР. Договор касается создания сирийско-российской археологической миссии, которая будет действовать на постоянной основе.

Ученые севастопольского вуза накопили серьезный опыт по подводным экспедициям. Нечаев отметил, что в СевГУ создали уникальную для нашей страны школу морской археологии, способную конкурировать и на международной арене. Как отметил ректор, вуз обладает уникальными экспедиционными возможностями, включая современное оборудование и квалифицированных ученых.

Напомним, Севастопольский государственный университет образовали в октябре 2014 года из восьми существовавших в городе вузов после того, как Крым воссоединился с Россией в результате легитимного референдума. При вузе создали Центр морских исследований и технологий. СевГУ первым в России начал готовить в магистратуре экспертов, специализирующихся в подводной археологии.