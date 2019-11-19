Крупнейшую нарколабораторию в России ликвидировали в Подмосковье

Москва, 19 ноября. Полиция ликвидировала в Подмосковье крупнейшую в России нарколабораторию, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По словам представителя ведомства, сотрудниками ГУНК МВД России совместно с коллегами из Москвы пресечена деятельность крупнейшей за последние несколько лет подпольной лаборатории.

В этой лаборатории занимались изготовлением синтетических наркотиков. Как уточнили в МВД, цеха находились в бывшем фермерском хозяйстве в Серпуховском районе. Преступники использовали химические реакторы стоимостью от 200 до 500 тысяч рублей. Банда реализовывала наркотики к Сети.

«В ходе операции были пресечены 18 поставок наркотиков в Новосибирскую, Тверскую, Владимирскую, Курскую, Калужскую, Архангельскую области, Татарстан, Бурятию, Хабаровский и Приморский край», — сказала Волк.

Как пишет РИА Новости, сотрудники правоохранительных органов изъяли 100 килограммов наркотических средств в кристаллизованной форме, 1,5 тонны — в жидком состоянии. Кроме того, были изъяты четыре тонны химреактивов, свыше 600 килограммов прекурсоров, семь химических реакторов, а также различное оборудование.

Задержаны трое изготовителей наркотиков из Украины, курьер-закладчик, которого также подозревают в организации лаборатории по изготовлению наркотиков. Все они находятся под стражей.

На прошлой неделе ФСБ РФ пресекла деятельность группировки, продававшей наркотические препараты через Интернет.

Правоохранители провели масштабную операцию в десяти регионах России. Из незаконного оборота изъяли 440 килограммов запрещенных веществ. Общая стоимость наркотиков оценивается в 650 миллионов рублей.

Кроме того, в ЦОС рассказали, что удалось задержать с поличным семь курьеров подпольного интернет-магазина. Они перевозили наркотики внутри регионов, а также между субъектами РФ.