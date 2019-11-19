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Приставам расширят доступ к кредитным историям россиян

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Приставам расширят доступ к кредитным историям россиян

Москва, 19 ноября. Министерство юстиции России разработало законопроект, позволяющий судебным приставам запрашивать у бюро кредитных историй (БКИ) доступ к закрытой части кредитных историй россиян для «борьбы со злоупотреблениями коллекторов». Об этом пишет издание «Коммерсант».

Отмечается, что министерство приступило к разработке проекта, который позволит «защитить права граждан от нечестных участников рынка возврата непогашенной задолженности». В числе заинтересованных лиц указаны также лица Федеральной службы судебных приставов (ФССП)», пишет «ФедералПресс».

Согласно имеющимся данным, ведомство совместно с ФССП подготовило поправки в закон «О кредитных историях», которые предоставляют приставам законное право получать закрытые сведения из БКИ. Как обратили внимание в Минюсте, сотрудники ФССП смогут получить информацию о кредиторах и покупателях просроченной задолженности. Согласно поправкам, подобные запросы будут направляться в БКИ для проверки легитимности взыскания долга, сообщает «Царьград».

Уточняется, что коррективы вносятся также в закон «О связи». Они должны обязать операторов связи предоставлять приставам нужные им данные по запросу.

Ранее сообщалось, что Минюст РФ предложил разрешить приставам взламывать дверь для проверки перепланировки.

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Источник: Коммерсант
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