Суд арестовал охранника после стрельбы в колледже Благовещенска. События дня. ФАН-ТВ

Арест охранника благовещенского колледжа Охранника колледжа в Благовещенске, где студент устроил стрельбу, арестовали на два месяца. По данным следствия, сотрудник ЧОПа не заметил, как в здание пронесли оружие. Разрешения на работу у него не было. Такой же срок назначен и директору охранного предприятия. Напомним, 14 ноября 19-летний студент открыл в здании Амурского колледжа строительства и ЖКХ огонь. Два человека, в том числе и сам стрелок, погибли, еще трое ранены. Причиной стрельбы мог стать конфликт между сокурсниками. Расследование дела продолжается.

Украина назвала «неприемлемым» предложение «Газпрома» Предложение «Газпрома» о продлении транзитного контракта в Киеве считают «неприемлемым». Об этом заявил глава Минэнерго Украины. Как отметил Алексей Оржель, сторонам необходимо найти компромисс. Ранее «Газпром» предложил «Нафтогазу» продлить действующий контракт или заключить новый договор. Москва уверена, сначала государства должны отказаться от взаимных претензий. Кроме того, «Газпром» ожидает ответа по прямым закупкам голубого топлива из России.

32 ребенка прибыл в Москву из Ирака Из Ирака в Россию вернулись дети, чьи родители примкнули к запрещенной в нашей стране организации ИГИЛ. Там они находились в местах лишения свободы. 32 ребенка, возрастом от года до девяти лет, прибыли в Москву спецбортом из Багдада. Медики уже провели осмотр, здоровью ребят ничего не угрожает. Теперь детей отправят в 13 российских регионов: в Москву, Ярославль, Пензу и другие города. Как сообщили в министерстве иностранных дел нашей страны, ведомство продолжит сотрудничать с Ираком, чтобы найти и других детей из России.