Москва, 19 ноября. Зарубежные астронавты впервые за 19 лет не вошли в экипажи российских космических кораблей «Союз», следует из данных, опубликованных на сайте Центра подготовки космонавтов.

Отмечается, что в октябре 2020 года и весной 2021 года в космос могут отправиться трое россиян. При этом в одном из кораблей полетят сразу три Сергея. Ранее руководитель NASA Джим Брайденстайн направил письмо главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину, он просил предоставить по одному месту в этих космических кораблях американским астронавтам. Полеты американских космических кораблей задерживаются. Москва и Вашингтон вели переговоры на этот счет. Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз».

В октябре стало известно, что Россия сократит количество пилотируемых запусков к Международной космической станции в 2020 году, отправив вместо четырех кораблей, всего два пилотируемых корабля «Союз». Об этом сообщалось со ссылкой на материалы страхового брокера «РК-Страхование».

По четыре корабля «Союз» с экипажами ежегодно отправлялись на МКС с 2009 года. Сокращение запусков связано с тем, что американские корабли начнут летать на МКС с 2020 года.

Отмечается, что два запуска «Союза» пройдут во втором и третьем квартале 2020 года. Кроме того, в следующем году на МКС отправятся три грузовых космических корабля «Прогресс МС».

Напомним, с 2011 года Россия доставляла астронавтов на МКС на кораблях «Союз». Это было связано с тем, что американские Space Shuttle прекратили полеты к Международной космической станции. В Штатах разработкой кораблей для полетов занимаются компании Space X и Boeing.

Кроме того, стало известно, что Роскосмос продолжит адаптировать разрабатываемый пилотируемый корабль «Орел» к пуску на ракете-носителе «Союз-5», несмотря на перспективу его пересадки на ракету «Ангара-А5П». Гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин в сентябре объявил, что летные испытания корабль «Орел» пройдет на ракете тяжелого класса «Ангара-А5П». Пуски будут проводиться с космодрома «Восточный». Ранее предполагалось, что аппарат будет проходить летные испытания на ракете «Союз-5» с запусками с космодрома «Байконур».