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Программа поездки Путина на «нормандский саммит» прорабатывается

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Программа поездки Путина на «нормандский саммит» прорабатывается

Москва, 19 ноября. Программа визита президента Российской Федерации Владимира Путина в столицу Франции, где 9 декабря пройдет саммит в «нормандском формате», в настоящее время прорабатывается. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос, может ли у Путина в этот день состояться отдельная беседа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Программа поездки только на стадии проработки», — передает ТАСС слова Пескова.

Саммит лидеров четырех стран — РФ, Украины, Франции и Германии, — посвященный проблемам урегулирования ситуации в Донбассе, запланирован на 9 декабря в Париже. В нем также собираются принять участие канцлер Германии Ангела Меркель и глава Елисейского дворца Эммануэль Макрон. 12 ноября экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил во время пятого политического форума «Астана Клуб», что предложил организовать встречу между президентами России и Украины в Нур-Султане.

Накануне пресс-секретарь главы российского государства назвал долгожданной и серьезной встречу в «нормандском формате».

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Источник: ТАСС
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