МВД и Минэкономики нашли решение по продаже «красивых» номеров

Москва, 19 ноября. В России может появиться легальная система покупки «красивых» автомобильных номеров. О соответствующей концепции уже договорились МВД и Минэкономики, сообщают СМИ.

По данным газеты «Коммерсантъ» государственные регистрационные знаки для авто будут выдаваться через портал Госуслуг после заполнения заявления при регистрации машины. Предполагается, что знаки будут поделены на обычные и «красивые».

В системе же, кроме стандартной процедуры получения сгенерированного номера, будет новая функция – выбор предпочтительного знака с оплатой повышенной государственной пошлины в размере от 5 до 10 тысяч рублей.

Также можно будет выбрать номер из массива «красивых» знаков, однако пошлина на будет значительно выше и сможет достигать 300 тысяч рублей, что эквивалентно цене отдельных экземпляров на сером рынке.

Другим вариантом может стать повышающий или понижающий коэффициент, который будет распространяться на конкретную серию номеров. Или же госзнак, который гражданин хочет купить, может быть выставлен на аукцион.

В настоящее время покупка «красивых» номеров осуществляется при помощи покупки авто с необходимым знаком, который потом перевешивается на другую машину. По новым правилам автомобилисту, решившему таким образом обзавестись красивым номером, придется заплатить госпошлину.