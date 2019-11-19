Глава Минэнерго Украины оценил готовность страны к отопительному сезону

Киев, 19 ноября. Отопительный сезон на Украине пройдет в нормальном режиме, даже если не будет продлен контракт с «Газпромом». Об этом заявил глава украинского министерства энергетики Алексей Оржель.

«Украина этой зимой даже без транзита не замерзнет», — сказал министр в эфире телеканала ICTV.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, что отопительный сезон в стране стартует без особых проблем. Исключением станут два города — Смела Черкасской области и Новый Роздол Львовской области. К концу сентября в украинских подземных хранилищах накопилось свыше 20 миллиардов кубометров газа. По словам главы «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева, этих запасов достаточно, чтобы пережить зиму, даже если с 2020 года не будет осуществляться транзит российского газа в Евросоюз.

Как сообщает НСН, ранее «Нафтогаз» получил от «Газпрома» предложение продлить действующий контракт на транзит газа или заключить новый договор сроком на один год при условии отказа украинской стороны от претензий в международном арбитраже. Еще одним условием со стороны российской компании стал отзыв ходатайства «Нафтогаза» об инициировании Европейской комиссией расследования против «Газпрома».

Оржель назвал такое предложение неприемлемым. При этом украинский министр подчеркнул, что Киев ждет от «Газпрома» ответного компромисса, если Украина все же согласится с требованиями, сообщает «Царьград».