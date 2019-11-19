Пригожин раскритиковал российских артистов за концерты в Латвии

Москва, 19 ноября. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с корреспондентом Sputnik Латвия выразил недоумение по причине того, что российские певцы не прекращают давать концерты в Латвии после «унизительных» запретов для их коллег по цеху на въезд на территорию этой страны.

Кроме того, он раскритиковал соотечественников, которые приобретают недвижимость в балтийской стране.

«Вы обратите внимание, с какой охотой русские мотаются в Юрмалу, скупают там недвижимость. То есть получается, что нас бьют по морде, а мы все туда лезем», — удивился продюсер.

Ранее он отреагировал на слова исполнительницы Лаймы Вайкуле о том, что она «ни за какие гонорары бы не поехала выступать в Крым». Пригожин порекомендовал не приезжать в таком случае в Россию в принципе и не зарабатывать в ней на своих выступлениях деньги.

Тем временем экс-министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс выразил уверенность, что Риге нужно активнее выстраивать отношения с Москвой. По мнению латвийского дипломата, Риге не стоило отказываться от диалога с Россией, отмечало «Утро.ру».

Как ранее сообщали «Дни.ру», новость о том, что певица София Ротару планирует в ближайшее время вернуться в Россию, спровоцировала шквал критики. Некоторые хейтеры даже обвиняли певицу в корысти. Однако Иосиф Пригожин заступился за артистку, объяснив, что в таком возрасте концерты дают не для заработка, а для активности и удовольствия.