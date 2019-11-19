Варшава, 19 ноября. Польское издание описало два возможных сценарий военного конфликта между Россией и Соединенными Штатами Америки. По мнению журналистов, первый включает массированную атаку, а второй экономическую изоляцию.

По мнению журналиста Антоний Конюшевский из издания Myśl Polska, США могут провести масштабную атаку, в том числе с использованием ядерного оружия. Однако, данная концепция имеет риски, так как Москва может ответить столь же сокрушительным ударом, сообщает РИА Новости.

Вторым сценарием называется экономическая изоляция, которая по мысли авторов должна привести к «смене политического руководства».

По мнению СМИ, начало боевых действий вполне реально, так как США на фоне успехов России во внешней политике может потребоваться «относительно масштабная война».

Вместе с тем стоит отметить, что Россия, в отличии от Америки, ведет мирную политику и не нацелена на кражу чужих ресурсов. В то время как США в Сирийской Арабской Республике под предлогом охраны нефтяных вышек от ИГИЛ1 (организация, запрещенная на территории РФ) открыто занимается кражей природных ресурсов.

Напомним, ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что Соединенные Штаты Америки тратят куда больше денег на вооружение курдских боевиков, чем на оказание гуманитарной помощи пострадавшему от войны с террористами ИГ1 населению Сирийской Арабской Республики.

В свою очередь Россия на прошлой неделе доставила гумпомощь в город Айн-Исса, где раздала продукты всем нуждающимся.

1 Организация запрещена на территории РФ.