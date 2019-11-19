Экс-министр юстиции Украины объяснила, почему Зеленский хуже Порошенко

Киев, 19 ноября. Экс-руководитель министерства юстиции Украины Елена Лукаш в интервью телевизионному каналу NewsOne рассказала, в чем Владимир Зеленский хуже как президент своего предшественника — пятого главы государства Петра Порошенко.

Бывший министр напомнила, что при Порошенко никто не забирал лицензию у канала «112. Украина», а при Зеленском забрали.

«При Гройсмане (глава правительства во время президентства Порошенко. — Прим. ФАН) установили постановление о максимальном росте тарифов, а при Зеленском — отменили. При правительстве Гройсмана пытались поднять минимальную зарплату до пяти тысяч гривен, а при Зеленском зафиксировали чуть выше четырех тысяч», — объяснила Лукаш.

Она также обратила внимание на то, что сформированное нынешним главой государства правительство на 90% состоит из «тех же самых лиц». По ее мнению, такая «ротация» не устраивает граждан Украины — она кажется подозрительной и даже шокирующей. Лукаш также указала на то, что не ушел никуда дискурс войны.

Как сообщала «Газета.Ru», гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости и отделении. В ответ киевские власти начали военную кампанию против республик Донбасса.