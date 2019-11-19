Гастроэнтеролог рассказал, почему водку опасно закусывать маринованными огурцами

Москва, 19 ноября. Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал, чем опасны маринованные огурцы в сочетании с алкоголем. По словам медика, с таким видом закуски надо быть аккуратным из-за уксуса, который используется в качестве консерванта и может раздражать слизистые желудочно-кишечного тракта.

«Маринады раздражают слизистую оболочку желудка и в сочетании с алкоголем могут вызвать воспаление. Кроме того, усиливается всасывание алкоголя в желудок. Тот же эффект оказывают острые блюда», — рассказал гастроэнтеролог газете «Аргументы и Факты».

По этой причине, если часто употреблять в пищу маринованные и острые закуски, могут развиться такие заболевания как гастрит, эрозия, язва и другие. Также подобные болезни желудка могут возникнуть после одного, но очень плотного, застолья с маринадами.

Полезной для желудка закуской, по мнению врача, будет квашеная капуста, которая содержит большое количество витамина U, препятствуя появлению язвы и благоприятно влияя на слизистую желудка.

Напомним, ранее в Минздраве РФ назвали смертельную дозу водки. По данным специалистов, в среднем россияне могут выпить литр водки — это смертельно опасная доза.