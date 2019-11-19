Украина не увидела акта доброй воли в возвращении задержанных Россией кораблей

Киев, 19 ноября. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк не увидел акта доброй воли в возвращении Россией военных кораблей, которые были задержаны во время провокации в Керченском проливе.

По мнению политика, возврат катеров был выполнением решения Международного морского трибунала, сообщает РИА Новости.

«Возвращение катеров и буксира — это не акт доброй воли. Я рассматриваю эти события как не что иное, как выполнение государством-агрессором майского решения Международного морского трибунала», — написал министр обороны Украины на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что теперь специалистам предстоит осмотреть корабли и решить, когда они смогут вернуться в строй.

Кроме того, замглавы МИД Украины Елена Зеркаль отметила, что Киев не отказывается от своего решения привлечь РФ к ответственности в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву, который потребовал от Москвы освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение границы.

Напомним, задержание украинских судов произошло 25 ноября прошлого года. Три корабля ВМС Украины, направлявшиеся в Азовское море, вторглись в территориальные воды России в районе Керченского пролива. Экипаж не реагировал на требования об остановке, предъявляемые со стороны сотрудников погранслужбы и военных.