Курс сирийской лиры достиг исторически низкой отметки на фоне санкций США

Дамаск, 19 ноября. Курс национальной валюты Сирийской Арабской Республики упал до исторически низкой отметки по отношению к доллару, превысив 700 лир за 1 доллар на «черном» рынке.

В конце прошедшей недели курс валюты достиг отметки 700 лир за доллар, а уже в понедельник превысил 720 лир. При этом официальный курс сирийской лиры, установленный Центробанком САР несколько лет назад, остается на отметке 434 лиры за доллар, сообщает РИА Новости со ссылкой на проправительственную газету al-Watan.

В связи с историческим падением национальной валюты, цены на продовольственные товары в стране выросли на 20 процентов. На фоне этого появились слухи, что ЦБ Сирии намерен обновить официальный курс, однако позже представители Центробанка опровергли данную информацию.

Одной из причин такого повышения называются события в Ливане. Напомним, там из-за протестных акций банки работали с перебоями, были введены ограничения выдачу доллара. В связи с этим граждане начали приобретать валюту на «черном рынке», тем самым повышая ее спрос.

Другой причиной могут являться экономические санкции США, которые в обход последних продолжают красть сирийскую нефть и спонсировать террористические бандформирования курдов.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные покинут территорию САР, но позже добавил, что часть сил останется в Сирии якобы для охраны нефтяных вышек от ИГИЛ1 (организация, запрещенная в РФ). Кроме того, в краже сирийской нефти США помогают тысячи наемников из ЧВК Blackwater.

Вместе с тем Министерство обороны РФ сообщило, что сирийская нефть по-прежнему добывается американскими военными и вывозится за пределы страны для продажи на черном рынке. Ежемесячный доход от контрабандной торговли нефтью, по оценке Минобороны России, составляет около 30 миллионов долларов, которые идут на спонсирование курдских бандформирований.

1 Организация запрещена на территории РФ.