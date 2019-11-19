Профессор из США назвал стремление Украины в НАТО путем к войне с Россией

Нью-Йорк, 19 ноября. Почетный профессор Принстонского университета Стивен Коэн, специализирующийся на истории СССР, назвал стремление Украины вступить в НАТО главной причиной кризиса в стране и путем к войне с Россией.

«К кризису 2014-го года привела именно эта продолжающаяся ныне попытка сделать Украину пронатовской страной», – заявил Коэн в беседе для американского издания The Nation, сообщает РИА Новости.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что с давних времен Украину с Россией связывают более тесные связи, чем с США. В свою очередь Америка преследует основную цель – расширение НАТО. Профессор Коэн также отметил, что еще шесть лет назад говорил о том, что попытка включить Украину в НАТО приведет к кризису. Подтверждением прогноза, по его мнению, стали боевые действия на Донбассе.

Напомним, ранее депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что необходимо сделать власти для прекращения гражданской войны на Украине. По его мнению, правительство должно отойти от политики и начать действовать в рамках закона.