Депутат Верховной рады назвал условия прекращения гражданской войны на Украине

Киев, 19 ноября. Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что необходимо сделать власти для прекращения войны.

По мнению Кузьмина, правительство должно отойти от политики и начать действовать в рамках закона Украины. При этом политикам следует сделать выводы из ошибок предыдущей власти, сообщает РИА Новости со ссылкой на News One.

«Я призываю закончить с политическими оценками. Хватит оценивать людей по принципу «ваши — наши». Пора отойти от политических оценок и вернуться в правовое поле Украины», — высказался Ренат Кузьмин.

В 2014 году на территории Украины началась гражданская война. Причиной стало нежелание жителей Донбасса признавать правительство, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В ответ Киев объявил о начале так называемой антитеррористической операции, которая по сути стала карательным походом на мирных граждан своей же страны. По данным ООН, в ходе братоубийственного конфликта погибли свыше 13 тысяч человек.

Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать на различных международных площадках, в том числе в Белоруссии. Однако, несмотря на подписанные соглашения о перемирии, перестрелки идут до сих пор.

В скором времени вопрос о ситуации на Украине должен быть вынесен на обсуждение в рамках «нормандского формата». Однако переговоры могут не состояться из-за закона об особом статусе Донбасса, который правительство Украины не спешит продлевать.