Москва, 19 ноября. Военный эксперт, член российского комитета солидарности с народами Ливии и Сирии Владимир Орлов оценил ситуацию в Сирии, где сирийская армия взяла под свой контроль гидроэлектростанцию «Тишрин».

В понедельник ГЭС «Тишрин» перешла под контроль Дамаска. Ранее она была захвачена террористами группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ), а после оккупирована курдскими боевиками. Специалисты наладили работу стратегически важного объекта, благодаря чему потребители начали получать электроэнергию.

Орлов в интервью «ПолитРоссии» назвал возвращение ГЭС важным событием в контексте нормализации обстановки в регионе. При этом он обращает внимание, что до сих пор часть территории Сирии оккупирована Соединенными Штатами. В частности, речь идет о северо-востоке страны и южных территориях, где располагается лагерь беженцев «Эр-Рукбан».

Сложная ситуация складывается на северо-востоке Сирии, где проамериканские курдские бандформирования притесняют местное население.

«Также следует учитывать, что курдские боевики не хотят выполнять договоренности, которые были достигнуты по итогам турецкой антитеррористической операции «Источник мира», — отметил эксперт.

Политолог выразил мнение, что власти Сирии потратят много времени на то, чтобы взять под контроль 100% территории страны, поскольку США сделают все, чтобы задержаться в регионе и продолжить воровать нефть. В этом им будут помогать курдские бандформирования, в рядах которых есть большое количество бойцов ИГ.

В начале октября Турция начала операцию «Источник мира», направленную против бандформирований курдов, контактирующих с террористами. Тем временем в Сирии расположились американцы, которые взаимодействуют с боевиками, и незаконно вывозят нефть, продавая ее в другие государства. Кроме курдских террористов, Вашингтону помогают воровать нефть наемники из ЧВК Blackwater.

Минобороны РФ предоставило доказательства того, что США крадут сирийские ресурсы, и Вашингтон получает с нелегальной добычи нефти в Сирии более 30 миллионов долларов каждый месяц, сообщала «Газета.ру». Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что на эти средства США поддерживают содействующие им курдские бандформирования.

1 Организация запрещена на территории РФ.