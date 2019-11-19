Переговоры в рамках астанинского формата помогут добиться мира в Сирии считают эксперты

Москва, 19 ноября. Переговоры по Сирии, которые должны состояться в рамках астанинского формата в Казахстане, могут стать резюмирующим мероприятием, которое поможет достичь мира в растерзанной гражданской войной стране. Такое мнение высказал политэксперт, руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин.

Очередная встреча по ситуации в Сирийской Арабской Республике должна состояться уже в декабре этого года. Стороны обсудят текущую повестку в регионе, а также подтвердят свою готовность придерживаться курса на стабилизацию ситуации в САР.

«В перспективе подобные мероприятия весьма хороши, в рамках такого представительного формата можно оглашать текущие итоги и закрепить их на международном уровне. В дальнейшем при формировании будущего Сирии можно будет отталкиваться от протоколов и соглашений, которые будут подписываться на этих переговорах», — высказал свою точку зрения Антон Бредихин изданию «ПолитРоссия».

Также эксперт отметил, что тем временем США продолжают вести неправомерные действия на территории Сирии, сотрудничая с бандформированиями курдов и воруя нефть. Кроме того, в планах у Соединенных Штатов Америки начать переподготовку узников тюрем для того, чтобы отправлять их на уже оккупированные боевиками нефтегазовые месторождения.

В октябре 2019 года Дональд Трамп сообщил, что американские военные покинут территорию республики, но позже добавил, что часть сил останется якобы для охраны нефтяных вышек от ИГИЛ1 (организация, запрещенная в РФ).

Вместе с тем Министерство обороны РФ сообщило, что сирийская нефть по-прежнему добывается Америкой и продается на черном рынке. Ежемесячный доход от контрабандной торговли нефтью, по расчету Минобороны России, составляет около 30 миллионов долларов. Эти деньги идут на содержание курдских бандформирований, которые удерживают нефтяные месторождения.

1 Организация запрещена на территории РФ.