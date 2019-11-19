Актера Соломина экстренно госпитализировали в Москве

Москва, 19 ноября. Народный артист СССР Юрий Соломин госпитализирован в Москве в тяжелом состоянии.

Как сообщает Пятый канал, несколько дней у актера держалась высокая температура, сопровождающаяся болью во всем теле. При этом он оставался дома и не обращался к медикам.

Вечером в понедельник врачи скорой помощи экстренно госпитализировали Соломина. По предварительным данным, у него крайне высокая температура и проблемы с артериями, подозрение на пневмонию.

Соломин с 1998 года является Художественным руководителем Государственного академического Малого театра России. Народный артист СССР и Киргизии, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».