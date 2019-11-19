Санкции против России могут лишить астронавтов из США доступа на МКС

Варшава, 19 ноября. Антироссийские санкции могут привести к тому, что американские астронавты лишатся возможности попадать на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщает польское издание Gazeta Wyborcza.

Как отмечает польская газета, США могут дорого заплатить за свою зависимость от России в доставке астронавтов на орбиту.

США начали пользоваться услугами российской корпорации Роскосмос по доставке астронавтов на станцию в 2006 году. За последние 13 лет NASA заплатило российской стороне почти 4 миллиарда долларов за доставку американских астронавтов на орбиту, пишет «Известия».

Польское издание отметило, что американская сторона предприняла попытку снизить зависимость от российских космических кораблей, подписав договор как с концерном Boeing , так и с компанией SpaceX, принадлежащей Илону Маску. Изначально ожидалось, что американские средства доставки астронавтов появятся в 2017 году, однако этого не случилось.

В настоящий момент на российских кораблях, которые будут стартовать в 2020 годах, не предусмотрены места для американских астронавтов. Это может привести к тому, что на МКС не будет экипажа из США.

Польские СМИ подчеркнули, что США должны вести переговоры с Москвой, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию, однако НАСА не может заключать новые соглашения с Роскосмосом из-за введенного в рамках санкций запрета.

Напомним, после вывода из эксплуатации многоразовой транспортной системы Space Shuttle, российские корабли «Союз» остаются единственным средством доставки экипажей из США на Международную космическую станцию. Новые пилотируемые корабли Crew Dragon и Starliner, разрабатываемые в Соединенных Штатах, пока не совершили ни одного пилотируемого полета.