Милонов считает, что США тратят больше денег на оружие для боевиков, чем на помощь Сирии

Москва, 19 ноября. Депутат Государственной думы Виталий Милонов считает, что Соединенные Штаты Америки тратят куда больше денег на вооружение боевиков курдских боевиков и террористов ИГ1 (запрещена в РФ), чем на оказание гуманитарной помощи страдающему населению Сирийской Арабской Республики.

Соответствующее заявление политик сделал в беседе с корреспондентом издания «Политика сегодня».

«В принципе, Соединенные Штаты и их союзники гораздо больше тратят денег на оружие, которое они доставляют боевикам на территории Сирии, чем на гуманитарную помощь. То есть на еду они тратят в десятки, сотни, тысячи раз меньше, чем на то, что убивает этих людей», — поделился мнением Виталий Милонов.

Он также отметил, что Россия спасла множество жизней, доставив гуманитарную помощь жителям города Айн-Исса в провинции Ракка.

«Естественно, что люди всегда с большой благодарностью принимают гуманитарную помощь. Потому, что она доставляется в те места, где ситуация близка или почти находится на грани гуманитарной катастрофы. Это вопрос не красивого жеста, а это спасения жизни», — прокомментировал Виталий Милонов.

По мнению депутата Госдумы, жители САР относятся к русским военным как к друзьям «которые не только кормят, но еще и вернули Сирии надежду на мир, потому что ее не было».

Напомним, российские военные доставили гуманитарную помощь в город Айн-Исса 16 ноября.

Пакеты рисом, мукой и консервами привезли «Уралы» и КамАЗы, которых на земле сопровождала техника военной полиции России, а в воздухе вертолеты ВКС. За час жителям пятитысячного города раздали около трех тысяч заготовленных пакетов.

В начале октября Турция начала операцию «Источник мира», направленную против бандформирований курдов, контактирующих с террористами. Тем временем в Сирии расположились американцы, которые взаимодействуют с боевиками, и незаконно вывозят нефть, продавая ее в другие государства. Кроме курдских террористов, Вашингтону помогают воровать нефть наемники из ЧВК Blackwater.

1 Организация запрещена на территории РФ.