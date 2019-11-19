Трансплантолог Каабак назвал причину своего увольнения из центра здоровья детей

Москва, 19 ноября. Врач-трасплантолог Михаил Каабак связал свое увольнение из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей с использованием препарата алемтузумаба и спорами по поводу методов лечения.

Каабак сообщил РБК, что указ об его увольнении подписан 12 ноября. По словам специалиста, Минздрав РФ выразил претензии, касаемые методов лечения, «а именно использования алемтузумаба» при трансплантации почек. Данный препарат применяют для подавления иммунного ответа.

«Нам нужно разбираться с этим недоразумением», — заявил трансплантолог.

Как сообщала «Газета.ру», официальной причиной для увольнения Каабака стало то, что врачи работали в НЦЗД по совместительству, и на их место планируют принять сотрудника на полную ставку.

В понедельник в Минздраве РФ прокомментировали сообщения СМИ об увольнении Каабака. По данным ведомства, он трудился в НМИЦ здоровья детей по совместительству на 0,25 ставки, за время своей работы здесь он провел 21 операцию. В сообщении подчеркивается, что всем детям, которым необходима операция по трансплантации печени или почки, будет оказана квалифицированная помощь в полном объеме.

Увольнение специалиста вызвало большой ажиотаж. На сайте Change.org родители, опасающиеся, что их дети окажутся без операции, создали петицию с просьбой вернуть трансплантолога к работе. На данный момент ее подписали уже более 365 тыс.человек.