Кузнецова назвала число российских детей, которые могут находиться в Сирии

Москва, 19 ноября. В лагерях и тюрьмах, расположенных на территории Сирии, могут находится еще около 150 российских детей. Об этом рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

По ее словам, чтобы подтвердить принадлежность этих детей, будет проведена проба ДНК. У 49 детей таким образом уже были подтверждены родственны связи с россиянами. В ближайшее время они будут возвращены на родину.

«Мы сейчас можем сказать о том, что у нас есть список на 146 детей, 49 из них уже прошли обследование ДНК, и на них готовятся документы, хотя мы не питаем иллюзий по поводу того, что работа будет также ритмично вестись, как с Ираком», — рассказала Кузнецова журналистам.

По ее словам, российские власти осведомлены об особенностях ведения переговоров по возвращению детей из Сирии, так как часть из них находится на территории лагеря «Аль-Хол», расположенного в неподконтрольном сирийским властям регионе страны. В то же время, местные власти оказывают содействие в возвращении детей с сирийской территории.

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, 30 мая в лагере «Аль-Хол» был открыт полевой госпиталь, с тех пор он работает круглосуточно, семь дней в неделю. В нем оборудовано 30 коек для послеоперационного ухода, есть реанимация, операционная, палата интенсивной терапии, рентгеновский кабинет, родовая палата и лаборатория. Врачи гуманитарной миссии провели уже больше 3500 консультаций и 240 операций.

В июле Федеральному агентству новостей стало известно о первом ребенке, родившемся в родовой палате полевого госпиталя. По свежим данным МККК, 45% больных — это дети, одной трети пациентов госпиталя нет и пяти лет.