Путин отдал поручение подготовить предложения по проекту моста через Лену

Москва, 19 ноября. Правительство России должно представить предложения по проекту моста через Лену. Соответствующее поручение отдал президент России Владимир Путин.

Как сообщает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, российский лидер поддержал проект строительства автодорожного моста через Лену в районе Якутска. Письмо руководителя Якутии Айсена Николаева, в котором он просил предусмотреть в бюджете средства на данный проект, получило резолюцию Путина: «Ситуация созрела до реализации».

«Да, поручено представить предложения», — сказал Песков, комментируя сообщения о данном проекте.

Николаев ранее сообщал, что проект моста через Лену уже получил поддержку профильных ведомств и решение о его строительстве будет принято до конца года. Согласно предложенному проекту, мостовой переход будет выполнен следующим образом – 3,1 километра моста и 10,9 километра подходов.

Проект нашел поддержку и у федеральных министерств, которые определили вариант прохождения трассы и провели переговоры с потенциальными инвесторами. Как заявила мэр Якутска Сардана Авксентьева, предстоящее строительство моста является вековой мечтой народа, а современное поколение жителей Якутии ожидало появление этого моста последние сорок лет.

Планы по строительству переправы через Лену существуют с 1980-х годов. В 2013 году даже состоялся конкурс на строительство моста, но окончательное соглашение так и не было заключено.