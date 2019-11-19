Минобороны отметило роль РВСН и артиллерии в обороноспособности страны

Москва, 19 ноября. Сегодня в России и ряде других стран отмечается День ракетных войск и артиллерии. Поздравляя ветеранов и военнослужащих, министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил вклад войск в обороноспособность страны.
«Сегодня на страже национальных интересов России надежно стоит поколение военнослужащих, которое бережно хранит и приумножает славные традиции своих предшественников, вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности государства», — говорится в приказе, подписанном генералом армии Сергеем Шойгу и опубликованном на сайте министерства обороны РФ.
День ракетных войск и артиллерии ежегодно отмечается 19 ноября. Праздник приурочен к контрнаступлению Красной Армии под Сталинградом.
«Именно в этот день в 1942 году залпы тысяч артиллерийских орудий положили начало стратегической операции «Уран», ставшей переломным моментом Великой Отечественной войны и во многом определившей ее исход», — говорится в документе.
Кроме того, министр обороны пожелал всем военнослужащим и ветеранам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в службе и труде.
19 ноября в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День ракетных войск и артиллерии. Поздравляем военнослужащих и ветеранов с праздником!#Минобороны #ДеньРВиА #РакетныеВойска #Артиллерия #Поздравления pic.twitter.com/iuVUzGca8E— Минобороны России (@mod_russia) November 18, 2019
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России уже создали оружие, которого нет ни у кого в мире. В частности речь идет о комплексах, запускающих ракеты не по баллистической, а по настильной траектории, но с гиперзвуковой скоростью. Гиперзвукового оружия, как напомнил Путин, пока нет ни у одной страны, но в ведущие армии мира оно, безусловно, поступит на вооружение.