Минобороны отметило роль РВСН и артиллерии в обороноспособности страны

Москва, 19 ноября. Сегодня в России и ряде других стран отмечается День ракетных войск и артиллерии. Поздравляя ветеранов и военнослужащих, министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил вклад войск в обороноспособность страны.

«Сегодня на страже национальных интересов России надежно стоит поколение военнослужащих, которое бережно хранит и приумножает славные традиции своих предшественников, вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности государства», — говорится в приказе, подписанном генералом армии Сергеем Шойгу и опубликованном на сайте министерства обороны РФ.

День ракетных войск и артиллерии ежегодно отмечается 19 ноября. Праздник приурочен к контрнаступлению Красной Армии под Сталинградом.

«Именно в этот день в 1942 году залпы тысяч артиллерийских орудий положили начало стратегической операции «Уран», ставшей переломным моментом Великой Отечественной войны и во многом определившей ее исход», — говорится в документе.

Кроме того, министр обороны пожелал всем военнослужащим и ветеранам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в службе и труде.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России уже создали оружие, которого нет ни у кого в мире. В частности речь идет о комплексах, запускающих ракеты не по баллистической, а по настильной траектории, но с гиперзвуковой скоростью. Гиперзвукового оружия, как напомнил Путин, пока нет ни у одной страны, но в ведущие армии мира оно, безусловно, поступит на вооружение.