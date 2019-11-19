Сирия новости 19 ноября 07.00: неизвестные открыли огонь по жителям в Даръа, бывший член ИГ застрелен в Дейр-эз-Зоре

Сирия, 19 ноября. ВКС РФ в Сирии нанесли точечные удары по опорным пунктам радикалов альянса «Тахрир аш-Шам» на юге провинции Идлиб в понедельник. Курдские вооруженные группировки в провинции Дейр-эз-Зор обнаружили бомбу рядом с их блокпостом, а в провинции Хасака курды обменялись ударами с протурецкими силами, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совершили боевой вылет на юг Идлиба и нанесли точечные удары по опорным пунктам радикалов альянса «Тахрир аш-Шам».

«Хашд аш-Шааби»: в иракской провинции Ниневия задержали несколько бежавших из лагеря «Аль-Хол» членов семей террористов группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

ВС Турции и союзные силы: на севере Хасаки проводят работы по сбору мусора и восстановлению коммунальных служб и коммуникаций в Рас-аль-Айне, потеряли в перестрелке с курдскими радикалами шесть человек.

Курдские вооруженные группировки: в Дейр-эз-Зоре обнаружили бомбу, установленную рядом с их блокпостов, в Хасаке обмениваются ударами с протурецкими силами в районе Тель-Тамра.

Провинция Дейр-эз-Зор

Вечером четверо неопознанных боевиков на мотоциклах совершили налет на живой дом в поселке Сувейдан-Джазира. Нападению подвергнулся дом Лахеджа аль-Хаким аш-Шалаха. Нападающие застрелили его на месте, кроме того был ранен его родственник Мадахида аль-Аваджи. Его доставили с тяжелыми ранениями в госпиталь, как сообщило новостное агентство Euphrates Post. По данным источника, убитый житель поселка был связан ранее с группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Второе нападение произошло в городе Джейдент-Бакара, где неизвестный вооруженный человек застрелил на улице мужчину по имени Мохаммед Аль-Бессис, как передал новостной портал Halab Today.

Как сообщает портал Step News, в районе поселка Мухамадия курдские боевики из числа так называемых «сил внутренней безопасности» «Асайиш» нашли и обезвредили взрывчатку, установленную рядом с их контрольно-пропускным пунктом.

Провинция Даръа

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщила, что три мирных жителя были ранены в результате стрельбы неизвестными вооруженными людьми в окрестностях города Даръа. Как передает источник, пока что ни одна из группировок вооруженной оппозиции не взяла на себя ответственность за нападение. Отметим, что в провинции отмечается рост числа нападений на представителей официальных властей и военнослужащих Сирийской арабской армии (САА). Военные аналитики связывают это с деятельностью неизвестной группировки, вероятно состоящей из членов непримиримой оппозиции, которые намерены отрицать соглашение с официальным Дамаском о перемирии в провинции.

Провинция Идлиб

В провинцию прибыл конвой гуманитарного груза от турецких волонтеров Красного Полумесяца. Как сообщает агентство Anadolu, в составе конвоя было 33 грузовика, которые пересекли сирийско-турецкую границу через погранпереход «Сильвегозу». В дальнейшем сотрудники фонда распределят индивидуальные пакеты с продукцией между поселениями, наиболее пострадавшим во время боевых действий.

Согласно информации портала Step News, ВКС РФ продолжили работу на юге провинции и нанесли точечные удары по расположениям боевиков альянса «Тахрир аш-Шам» в районе города Тель-Нар, у деревни Мушаррифа и близ поселка Дейр-аль-Кубер. Сведения о потерях радикалов в живой силе или боевой технике пока уточняются.

Провинция Хасака

Как передает новостное агентство Anadolu, в районе города Рас-аль-Айн и Тель-Абъяд, освобожденных от боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF) в рамках операции «Источник мира», военнослужащие турецкой армии вынуждены организовать обширные работы по сбору мусора в городе, восстановлению работ коммунальных служб и обеспечению продовольствия и питья для местных жителей. Работы по очистке территорий от мусора, завалов и осколков разорвавшихся снарядов проводятся при поддержке администрации губернатора турецкой провинции Шанлыурфа и операционного штаба ВС Турции. Турецкие саперы также проводят работы по разминированию в жилых кварталах, в которых курдские радикалы оставили мины-ловушки и боеприпасы.

К северу от города Хасака отмечаются столкновения курдских боевиков и отрядов протурецких сил, как передал портал Step News. В районе поселка Тель-Тамр стороны обменялись ударами из минометов. Курды заявили о гибели шести членов лояльных Анкаре фракций в результате обстрела их позиций у трассы М-4.

Ирак

Как сообщает ливанское агентство Al Masdar, подразделения иракского ополчения «Хашд аш-Шааби» объявили о задержании нескольких подозреваемых в пособничестве боевикам ИГИЛ1. Как передали агентству ополченцы, задержанные, предположительно, члены семей террористов ИГИЛ и бежали из лагеря «Аль-Хол». Перехватить беглецов иракские силы безопасности смогли в провинции Ниневия. Напомним, что множество боевиков «Исламского государства» сумели сбежать из тюрем, когда курдские радикалы ослабили охрану своих объектов в связи с тем, что большая часть их отрядов была брошена на оборону позиций на северо-востоке Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.