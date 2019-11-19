Глава Минэнерго Украины заявил, что предложение «Газпрома» по транзиту неприемлемо

Киев, 19 ноября. Предложение «Газпрома» сделанное «Нафтогазу» о продлении транзитного контракта является «неприемлемым». С таким заявлением выступил глава Минэнерго Украины Алексей Оржель.

Украинский министр прокомментировал предложение «Газпрома» продлить транзитный контракт или заключить новые на срок один год при условии взаимного отказа от претензий. По его мнению, такие условия являются неприемлемыми.

«В понедельник мы получаем предложение от «Газпрома». Давайте будем откровенны. Предложение, которое сейчас получено, — неприемлемо для Украины, учитывая то, что надо отказаться от арбитражей и подписать договор только на один год пользования нашей газотранспортной системой», — заявил Оржель.

Он подчеркнул, обе стороны должны искать компромисс в вопросе продления или заключения нового контракта и выразил надежду, что «Газпром» разделяет его мнение.

«Газпром» ранее обратился к «Нафтогазу» с предложением продлить действующий контракт или заключить новый. Условием для заключения подобного договора должен был стать взаимный отказ от претензий, включая отмену решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на «Газпром» штрафа за якобы имевшее место «нарушение экономической конкуренции» и отзыв ходатайства «Нафтогаза» об инициировании Еврокомиссией расследования против российской компании.

Напомним, ранее Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов за недопоставку объемов газа по транзиту. При определении этой суммы учитывался долг украинской корпорации перед «Газпромом. Российская компания намерена обжаловать данное решение, но «Нафтогаз» не хочет ждать рассмотрения апелляции, поэтому украинская компания «охотится» на активы «Газпрома», находящиеся в юрисдикции других стран. Отметим, что «Нафтогаз» потерял 1,6 миллиарда долларов на судебной тяжбе с российской компанией.