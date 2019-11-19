Самолет с 32 российскими детьми из Ирака прибыл в Москву

Москва, 19 ноября. Рейс с 32 российскими детьми из Ирака, чьи родители примкнули к террористической группировке «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), прибыл в Москву, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РФ.

В эвакуации детей из Ирака принимали участие медики ВЦМК «Защита», НМИЦ здоровья детей, Московского НИИ психиатрии — филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского, РНИМУ им.Пирогова, Российского центра судебно-медицинской экспертизы, а также сотрудники Минздрава.

Детей доставили в Москву в понедельник спецбортом МЧС из Багдада. В Ираке они находились в местах лишения свободы. Сразу после приземления их доставили в НМИЦ здоровья детей, где они пройдут комплексное обследование.

«Дети, возрастом от 1 года до 9 лет, перенесли четырехчасовой перелет хорошо. На борту самолета, оборудованного медицинскими модулями, их сопровождали сотрудники аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, спасатели МЧС России, врачи-педиатры и психологи», — говорится в сообщении МЧС РФ.

В МИД РФ сообщили, что ведомство и посольство России в Багдаде продолжат сотрудничество с иракскими партнерами с целью поиска и идентификации несовершеннолетних российских граждан, находящихся на территории Ирака, передавала «Газета.ру».

Согласно последним данным, с декабря 2018 года на родину было возвращено 122 ребенка.

1 Организация запрещена на территории РФ.