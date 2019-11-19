Вашингтон признал правомерными поселения Израиля на территории Палестины

Вашингтон, 19 ноября. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что правительство отказывается от слов администрации президента Барака Обамы, которая заявила, что поселенческая деятельность Израиля на территории Палестины считается нарушением международного права.

По словам Помпео, после изучения позиции двух сторон юридической дискуссии, администрация действующего президента согласилась с мнением 40-го президента Соединенных Штатов Америки Рональда Рейгана. Госсекретарь США уточнил, что позиция по поселениям Израиля была нарушена администрацией Обамы, сообщает РИА Новости.

«В декабре 2016 года администрация США в лице госсекретаря Керри изменила поддерживаемый десятилетиями двумя партиями осторожный подход», — сказал Майк Помпео отметив, что признание США израильских поселений не влияет на вопрос рассмотрения границ страны с Палестиной, которые должны быть определены с помощью переговоров двух сторон.

Напомним, летом этого года МИД РФ заявил, что деструктивные действия США при игнорировании международного права не принесут результата в урегулировании палестино-израильской проблемы.