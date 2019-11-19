Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Вашингтон признал правомерными поселения Израиля на территории Палестины

50
0 Оставить комментарий

Вашингтон признал правомерными поселения Израиля на территории Палестины

Вашингтон, 19 ноября. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что правительство отказывается от слов администрации президента Барака Обамы, которая заявила, что поселенческая деятельность Израиля на территории Палестины считается нарушением международного права.

По словам Помпео, после изучения позиции двух сторон юридической дискуссии, администрация действующего президента согласилась с мнением 40-го президента Соединенных Штатов Америки Рональда Рейгана. Госсекретарь США уточнил, что позиция по поселениям Израиля была нарушена администрацией Обамы, сообщает РИА Новости.

«В декабре 2016 года администрация США в лице госсекретаря Керри изменила поддерживаемый десятилетиями двумя партиями осторожный подход», — сказал Майк Помпео отметив, что признание США израильских поселений не влияет на вопрос рассмотрения границ страны с Палестиной, которые должны быть определены с помощью переговоров двух сторон.

Напомним, летом этого года МИД РФ заявил, что деструктивные действия США при игнорировании международного права не принесут результата в урегулировании палестино-израильской проблемы.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров