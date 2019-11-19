Мария Бутина: мне жаль американцев, они теряют свою страну. ФАН-ТВ

Мария Бутина в эксклюзивном интервью рассказала корреспонденту Федерального агентства новостей о планах преподавать в вузе, изучать политику и помогать людям.

Россиянка Мария Бутина, вернувшись в Москву после трех недель отдыха, проведенных на родине в Барнауле, встретилась с коллегами из Фонда защиты национальных ценностей, для которых она написала материал об американской тюрьме, в которой была — свою первую авторскую колонку после возвращения из США. Общаясь с корреспондентом ФАН, Мария отметила, что перенесенные лишения только укрепили ее дух.

«То, что случилось со мной, укрепило мое желание бороться за права тех людей, которые оказались в тяжелых жизненных ситуациях: российских граждан за рубежом, к которым, к сожалению, особенно в США относятся просто ужасно. И то, что произошло со мной тому подтверждение наглядное. И безусловно, бороться за права тех, кто на сегодняшний день не может просто постоять за себя. Поэтому знаете, наверное, то, что произошло со мной укрепило и придало мне сил продолжать свою борьбу. Единственное, что должна сказать касаемо Соединенных Штатов, во мне нет злости, во мне нет ненависти к тому, что произошло, тем более какого-то чувства мести. Но мне очень жаль их, потому что граждане США, они теряют свою страну. Они потеряли свою систему правосудия, когда 99% людей признаются виновными судом присяжных, когда 90% людей, арестованных признают себя виновными самостоятельно хоть в чем-нибудь — это потерянная страна. И я очень надеюсь, что моя ситуация станет причиной для американцев остановиться на секундочку и посмотреть, что происходит», — поделилась Мария.

«Мне пока сложно сказать, потому что я вникаю в политический контекст России сегодня, потому что, как вы, наверное, знаете, я была полностью изолирована от какой-либо информации. То есть для меня многие вещи еще предстоит изучить и увидеть вообще, что на сегодняшний день из себя представляет современная России, ее политическое общественное поле. Поэтому вот это время для меня — это изучение того нового пространства, в котором мне предстоит сейчас жить. Одно могу сказать точно — одно из первых выступлений у меня было в Алтайском государственном университете. Это моя альма-матер. Я закончила АГУ, и я там выступила перед политологами, поскольку я заканчивала факультет политических наук, выпускалась со специальностью «Политология». Меня пригласили остаться в качестве приглашенного преподавателя. Я с удовольствием это приглашение приняла. И не исключаю возможности продолжения работы над моей диссертации, которую приостановила, поскольку поступила учиться в Американский университет в Вашингтоне», — говорит Мария.

Напоследок Мария порекомендовала соотечественникам быть предельно осторожными при поездках в США.