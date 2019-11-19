Следы урана, обнаруженные в Иране, не связаны с ядерным оружием, заявил постпред РФ

Нью-Йорк, 19 ноября. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал обнаружение на ранее не заявленном объекте в Иране следов антропогенного урана. По его словам, эта находка не имеет никакого отношения к разработке ядерного оружия.

Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало отчет, согласно которому на ранее не заявленном объекте Ирана были найдены частицы урана.

Российский постпред подчеркнул, что находка является рутинной вещью.

«Частицы антропогенного урана, появившиеся там 15-30 лет назад, никакого отношения к угрозе распространения ядерного оружия не имеют. Тема не заслуживает того внимания, которое ей уделяется», — сказал Ульянов.

Российская сторона отметила, что не видит необходимости в публикации этой информации. По словам Ульянова, речь идет о неполноте декларации в рамках Соглашения о гарантиях, причем соответствующие претензии имеются не к одной стране, а как минимум к нескольким.

Напомним, что Иран ранее сократил часть обязательств по «ядерной сделке». По словам Али Акбара Салехи, главы Организации атомной энергии страны, с 6 ноября Тегеран возобновил обогащение урана до 5% на объекте в Фордо. Такие действия связаны с позицией США: в прошлом году Штаты в одностороннем порядке вышли из «ядерной сделки» — комплекса мер по так называемой программе «мирного атома» Ирана. Вашингтон восстановил санкции против исламской республики и, в частности, ее нефтяного сектора.