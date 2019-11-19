В Госдуме уличили США в причастности к освобождению курдскими боевиками террористов ИГ в Сирии

Москва, 19 ноября. Турция обличила курдских боевиков в освобождении более 800 членов террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) на территории Сирии. Депутат Госдумы Александр Шерин выразил уверенность, что главными виновниками сложившейся ситуации являются США.

В минувшее воскресенье Минобороны Турции сообщило, что курдские вооруженные формирования освободили в Сирии более 800 боевиков террористической группировки ИГ из специальной тюрьмы, которая расположена в районе города Телль-Абъяд на севере Сирии.

Шерин в интервью порталу «ПолитЭксперт» выразил уверенность, что данная проблема связана с вторжением американцев на территорию Сирии, поскольку данный факт способствовал появлению боевиков в стране.

Осложняется ситуация тем, что США продолжают «охранять» нефтегазовые месторождения, расположенные в восточной части САР. По факту американские военные выкачивают сырье при помощи курдских террористов, которые контролируют эту территорию.

Парламентарий отметил, что благодаря российско-турецким патрулям на границе Сирии не стоит беспокоиться о бегстве большого числа боевиков в Европу. Однако трудности есть.

«Эту проблему будет решить сложно, пока там находятся американские войска. Но для начала нужно начать контролировать границу. Россия будет помогать, но мы можем стать только усилителем в каких-то операциях», — рассказал депутат.

Напомним, после начала турецкой военной операции «Источник мира» курдские боевики внезапно объявили, что прекращают охранять тюрьмы, где содержались боевики ИГ. Позже «Демократические силы Сирии» (SDF) сообщили, что также «прекращают операции против ИГ» — и это на фоне серии новых терактов на востоке Сирии.

По словам экспертов, боевики сознательно выпускают на волю своих некогда злейших врагов из запрещенного в РФ «Исламского государства». Главной целью выступает пропаганда SDF, которая выставляет Турцию виновной в возникшем хаосе: если ИГ вновь начнет активную террористическую деятельности, то виновными выставят турецкие силы. Именно поэтому главари SDF отказывались передавать пленных террористов Сирии.

Добавим, ранее Минобороны РФ предоставило доказательства того, что США крадут сирийские ресурсы, и Вашингтон получает с нелегальной добычи нефти в Сирии более 30 миллионов долларов каждый месяц, сообщала «Газета.ру». Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что на эти средства США поддерживают содействующие им курдские бандформирования.

1 Организация запрещена на территории РФ.